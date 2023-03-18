Москва
Девкиии, я за любой кипишь

фото пользователя christinaa4
прогуляться, перекусить

От пользователя @christinaa4

19 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Lika16
Москва → Другое

ищу друга, подругу

маленькое фото пользователя dima10
Москва → Другое

Хола, амигос, комо эстас?)

маленькое фото пользователя Yuliya01
Москва → Другое

Активное времяпровождение ✨

маленькое фото пользователя Oksi93
Москва → Другое

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Marina223
Москва → Другое

Найти подругу)

маленькое фото пользователя Evgesha123
Москва → Другое

Найти новые знакомства и общение

маленькое фото пользователя Anna567
Москва → Другое

Ищу подругу💝

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое

Обсудить ваши идеи для развития приложения

маленькое фото пользователя Dari.Svet
Москва → Другое

Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

маленькое фото пользователя lizaaa
Москва → Другое

Культурное времяпрепровождение,новые знакомства

маленькое фото пользователя Wwweslliis
Москва → Другое

Хочу найти подругу🐁

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

🎲 Поиграть в настолки (новички приветствуются)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!