Москва
Давно не был в кальянной. Гоу со мной.

фото пользователя Sailor
прогуляться, перекусить

От пользователя @Sailor

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