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От пользователя @Not_the_same

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Москва → Другое Грустно и одиноко

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Москва → Другое Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

Москва → Другое Найти компанию для выпивки

Москва → Другое Пенная вечеринка + кино под открытым небом

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