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От пользователя @TKaterina

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Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Москва → Другое Пошли в телегу, поболтаем? 😉

Москва → Другое Грустно и одиноко

Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Прогуляться по Ботаническому саду)

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