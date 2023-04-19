прогуляться, перекусить

От пользователя @Seina97

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Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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