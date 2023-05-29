Москва
Давайте пообщаемся ?
пообщаться
От пользователя @Lina19
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Найти компанию для выпивки
Москва → Другое
Активный отдых
Москва → Другое
Я хочу дружить
Москва → Другое
Знаю место, где вкуснейший кофе☕️
Москва → Другое
Сходить потусить, классно провести время
Москва → Другое
Найти новые знакомства, общение
Москва → Другое
Ищу подругу, 27+
Москва → Другое
Сходить на интересное мероприятие
Москва → Другое
Ищу друзей
Москва → Другое
Погулять, выпить кофе, пофоткаться
Москва → Другое
Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?
Москва → Другое
Прогулка, танцы
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!