Хочется пообщаться с классными людьми, можно будет куда-нибудь сходить)

От пользователя @Veronke

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Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

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Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Москва → Другое Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

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