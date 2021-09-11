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От пользователя @SKVRN

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Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

Москва → Другое Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang

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