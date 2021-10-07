Москва
Давайте поговорим или помолчим под звуки дождя
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От пользователя @Come_up_with
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Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)
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сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис
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Хочу найти подруг!
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Ищу компаньона не заскучать в новом городе
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общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам
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🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)
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Хочу найти подругу
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Хочу найти друга, подругу
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