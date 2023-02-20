активный отдых

От пользователя @Maxim103

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

Москва → Другое Сходить в галерею и выпить кофе :з

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое Пошли в телегу, поболтаем? 😉

Москва → Другое Завести новых друзей для прогулок

Москва → Другое За любой движ

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!