прогуляться, перекусить

От пользователя @Vivishka

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Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое Пошли в телегу, поболтаем? 😉

Москва → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Проведём весело время ✌️

Москва → Другое Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)

Москва → Другое Пообщаться, может и найти свою половинку

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