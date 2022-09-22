прогуляться, перекусить

От пользователя @Lilu

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Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

Москва → Другое Я хочу дружить

Москва → Другое Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

Москва → Другое Вступай в семью❤️

Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

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