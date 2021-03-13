Москва
Давай поболтаем о музыке, может замутим группу

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пообщаться

Ты гитарист, басист, барабанщик, сочувствующий? Го делать панк-рок.

От пользователя @Ystalost

1 участник
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