От пользователя @Ystalost

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Москва → Другое Ищу компанию и друзей 33+

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

Москва → Другое Поиграть в настольки

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

Москва → Другое Прогуляться по Москве,выпить кофе)

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

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