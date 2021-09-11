От пользователя @sunshine

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Пошли на свидание??

Москва → Другое Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

Москва → Другое Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Завести новых друзей для прогулок

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

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