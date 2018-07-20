Москва
Да, найти друга

фото пользователя Kristina_Kiara
прогуляться, перекусить

И ничего мне предложение не сделает, МНЕ НУЖЕН ДРУГ. Я никогда не подчиняюсь воле других людей, но всегда смогу поддержать диалог пусть и неловко, жду одиноких людей с тягой к общению

От пользователя @Kristina_Kiara

7 участников
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