Москва
Да, найти друга
И ничего мне предложение не сделает, МНЕ НУЖЕН ДРУГ. Я никогда не подчиняюсь воле других людей, но всегда смогу поддержать диалог пусть и неловко, жду одиноких людей с тягой к общению
От пользователя @Kristina_Kiara
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