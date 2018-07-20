И ничего мне предложение не сделает, МНЕ НУЖЕН ДРУГ. Я никогда не подчиняюсь воле других людей, но всегда смогу поддержать диалог пусть и неловко, жду одиноких людей с тягой к общению

От пользователя @Kristina_Kiara

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Москва → Другое Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

Москва → Другое Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Ищу друга по переписке

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

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