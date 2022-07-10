Москва
Что найти много друзей
собрать компанию
Очень много
От пользователя @12mk
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.
Москва → Другое
Хочу найти подружку
Москва → Другое
Прогулка в новом году
Москва → Другое
Рина, 25 лет., Москва
Москва → Другое
Найти новые знакомства и общение
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
Ищу компаньона не заскучать в новом городе
Москва → Другое
Погулять по району
Москва → Другое
Поболтать в телеге)
Москва → Другое
Ищу подругу, 27+
Москва → Другое
Погулять, пофоткаться, получить приятные впечатления
Москва → Другое
Сыграть каточку в доту🧸
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!