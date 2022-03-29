Москва
Что на писать ишу себя блезко человек каторий любить уважат и др
активный отдых
От пользователя @Ali123
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Москва → Другое
Поболтать в телеге)
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Ищу близких по духу подруг👯♀️🌺
Москва → Другое
Пойдём прогуляемся)
Москва → Другое
Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах
Москва → Другое
Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍
Москва → Другое
Интернет друзья, найдитесь)
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
что тут надо делать
Москва → Другое
Слабо пойти гулять прям сейчас
Москва → Другое
Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼
Москва → Другое
Ищу компанию и друзей 33+
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!