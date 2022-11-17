Что для вас значит быть Другом?

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Москва
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Москва → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Откликнулось 55 участников

маленькое фото пользователя Viktoria_v

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Знакомство для дружбы

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маленькое фото пользователя arinmoonlite

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Простое, легкое общение 🤗

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Москва → собрать компанию

Устроить так называемую пижамную вечеринку

Откликнулись 23 участника

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Москва → активный отдых

сапы в сб или вскр

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Luiza_magomedova

Москва → другое

Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Vivishka

Москва → прогуляться, перекусить

Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Blin_blinsky

Москва → пообщаться

Нужен человек который так же как и я люблю голосовые в телеграмм

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Tiaa

Москва → пообщаться

Просто поболтать) а если получится то стать лучшими друзьями

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Augenblick

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя lisa55

Москва → другое

Хочу подружиться

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Ksys

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для атмосферных посиделок вечерами 🌞

Откликнулся 21 участник

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