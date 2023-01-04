прогуляться, перекусить

От пользователя @PickleNike

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Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

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