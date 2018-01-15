сходить на мероприятие

От пользователя @KeepItInMind

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое Пообщаться на любые темы

Москва → Другое Позагорать на пляже Серебряного бора

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!