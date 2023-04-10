пообщаться

От пользователя @TG_Sergey_aloha

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Поболтать в телеге)

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Москва → Другое поболтать, обсудить что угодно

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Поиграть в настольки

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Найти игроков для ролевых игр

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!