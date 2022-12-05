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От пользователя @Italia007

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Пошлите на масленицу 🥞☀️

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Пошли в телегу, поболтаем? 😉

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