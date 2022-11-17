🎉 Мальчишки и девчонки, а также их родители... А как вы будете отмечать Новый Год? 🎄 Как говорилось в описании к приложению: у многих друзья отвалились по причине семей и личной жизни Какие планы? Что будете делать? Может есть какие интересные мысли? Welcome 💫 https://t.me/inpartynewyear

От пользователя @Hlestko

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Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

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