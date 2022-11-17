Москва
Чат/обсуждение. Новый Год. Кто, где и как?
🎉 Мальчишки и девчонки, а также их родители...
А как вы будете отмечать Новый Год? 🎄
Как говорилось в описании к приложению: у многих друзья отвалились по причине семей и личной жизни
Какие планы? Что будете делать?
Может есть какие интересные мысли?
Welcome 💫
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От пользователя @Hlestko
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