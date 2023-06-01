Москва — Чат для прогулок, встреч (только девушки)
Собираю чат инициативных девушек из мск, с кем можно погулять, сходить на выставку, мастер-класс, в кафе, настолки, уютно поболтать. Возраст 21-30, чтобы быть на ±одной волне. Откликайтесь, если реально будете выбираться, а не только молчать в чате😄
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