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Москва — Чат для девушек 30+💅🌺🍹ЮАО! общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

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прогуляться, перекусить

Общение, взаимоподдержка, обсуждение интересов, проблем, мужчин, детей, плетей и пр.😂 Иногда собираемся, ходим в ресторан, театр, кафе, на концерт, в парк, ездим в поездки, собираемся на природе. Главное остаёмся на связи и делимся мыслями, чувствами, энергией❤️
Я живу в Чертаново, а ты? Напиши мне, жду)

P. S. Планируем поход в VR клуб, а потом можно в ресторан🥂 Через неделю идём пить и танцевать в бар Руки Вверх! 💃

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