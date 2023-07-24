Москва
Чат для девушек 30+💅🌺🍹 общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино
Общение, взаимоподдержка, обсуждение интересов, проблем, мужчин, детей, плетей и пр.😂 Иногда собираемся, ходим в ресторан, театр, кафе, на концерт, в парк, ездим в поездки, собираемся на природе. Главное остаёмся на связи и делимся мыслями, чувствами, энергией❤️
Я живу в ЮАО, а ты? Напиши мне, жду)
P. S. Планируем поход в VR клуб, а потом можно в ресторан🥂 Через неделю идём пить и танцевать в бар Руки Вверх! 💃
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