Москва
Чаепитие «Лесная чайная»

фото пользователя novaknovak
прогуляться, перекусить

Пойдемте пить чай в лесную чайную и делать красивые фотки :)

От пользователя @novaknovak

4 участника
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