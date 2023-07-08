Москва
Чаепитие «Лесная чайная»
прогуляться, перекусить
Пойдемте пить чай в лесную чайную и делать красивые фотки :)
От пользователя @novaknovak
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