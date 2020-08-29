Москва
Церковное богослужение

фото пользователя Artemiy
другое

Айда изгонять бесов на церковном богослужении: утреннем, вечернем или воскресном, в ближайший удобный день, в ближайшей удобной церкви

От пользователя @Artemiy

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Blog
Москва → Другое

Все начинается с малого

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое

Обсудить ваши идеи для развития приложения

маленькое фото пользователя Tiaa
Москва → Другое

Хочу создать беседу в тг

маленькое фото пользователя Anastasya
Москва → Другое

Погулять где-нибудь в Москве

маленькое фото пользователя AlenkaSey
Москва → Другое

Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

маленькое фото пользователя Elenaarza
Москва → Другое

Прогулки, бары, театры)

маленькое фото пользователя baby_mama
Москва → Другое

Ищу подруг❤️‍🔥

маленькое фото пользователя Liana98
Москва → Другое

Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

маленькое фото пользователя Albina_bina
Москва → Другое

Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

маленькое фото пользователя Dasha___888
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Kkravets_va
Москва → Другое

Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

маленькое фото пользователя Kris1202
Москва → Другое

Найти подругу 🥹

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!