Москва
Церковное богослужение
другое
Айда изгонять бесов на церковном богослужении: утреннем, вечернем или воскресном, в ближайший удобный день, в ближайшей удобной церкви
От пользователя @Artemiy
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Все начинается с малого
Москва → Другое
Обсудить ваши идеи для развития приложения
Москва → Другое
Хочу создать беседу в тг
Москва → Другое
Погулять где-нибудь в Москве
Москва → Другое
Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)
Москва → Другое
Прогулки, бары, театры)
Москва → Другое
Ищу подруг❤️🔥
Москва → Другое
Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝
Москва → Другое
Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)
Москва → Другое
Найти подругу 🥹
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!