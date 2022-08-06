Москва
Церковное богослужение
другое
Айда изгонять бесов на церковном богослужении: утреннем, вечернем или воскресном, в ближайший удобный день, в ближайшей удобной церкви
От пользователя @Artemiy
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Хочу погулять по красивым местам
Москва → Другое
Познакомится с новыми симпатичными людьми
Москва → Другое
Пойти погулять
Москва → Другое
Хочу найти компашку 🙂
Москва → Другое
Ищу компанию и друзей 33+
Москва → Другое
Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)
Москва → Другое
Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡
Москва → Другое
Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.
Москва → Другое
Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать
Москва → Другое
Посидеть в дискорде с вебками
Москва → Другое
Потестить групповые чаты
Москва → Другое
Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!