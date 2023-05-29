Айда изгонять бесов на церковном богослужении: утреннем, вечернем или воскресном, в ближайший удобный день, в ближайшей удобной церкви

От пользователя @Artemiy

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang

Москва → Другое Прогуляться и перекусить

Москва → Другое Погулять, пообщаться с новыми людьми

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!