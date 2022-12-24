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От пользователя @rvzinuro

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Москва → Другое Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Найти родную душу для общения, поддержки

Москва → Другое Всем привет

Москва → Другое Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое Гулять по Москве, ищу новое окружение

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