пообщаться

От пользователя @Alex.Richter

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Москва → Другое Слабо пойти гулять прям сейчас

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое Поиграть в настольный теннис

Москва → Другое Может кто-то хочет вместе изучать английский?

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

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