Москва
Бухать сегодня !!!!!
прогуляться, перекусить
От пользователя @Mister_krutoi
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Пообщаться на любые темы)
Москва → Другое
Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг
Москва → Другое
Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))
Москва → Другое
поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)
Москва → Другое
Пойдём гулять?)
Москва → Другое
ищу друга, подругу
Москва → Другое
За любой движ
Москва → Другое
Потусить, выпить и послушать Melodic Techno
Москва → Другое
Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)
Москва → Другое
Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха
Москва → Другое
Фотопрогулка 📸
Москва → Другое
Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!