Москва
буду рада новым знакомым!
прогуляться, перекусить
Ищу компанию весёлых, активных и творческих людей для прогулок, отдыха и просто общения :)
От пользователя @potato
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