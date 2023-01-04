Москва
Будет весело

фото пользователя Masha23
прогуляться, перекусить

От пользователя @Masha23

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Tati
Москва → Другое

Завести новых друзей для прогулок

маленькое фото пользователя Bloodyjay
Москва → Другое

Girls gang

маленькое фото пользователя Darya0406
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы)

маленькое фото пользователя Jctigtxuvjiivv
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Yancik
Москва → Другое

Пообщаться:)

маленькое фото пользователя FriendlyVita
Москва → Другое

Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

маленькое фото пользователя Larson
Москва → Другое

Много друзей и общения!)

маленькое фото пользователя love_sea
Москва → Другое

Погулять, круто провести время

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Движение&цели🎈начала носить брекеты, нашла новых подруг, путешествий!🐋

маленькое фото пользователя Kittenpolice
Москва → Другое

Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

маленькое фото пользователя gibastiiik
Москва → Другое

Хочу найти компашку 🙂

маленькое фото пользователя Mr.Evgeniy
Москва → Другое

Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!