прогуляться, перекусить

От пользователя @tigorevna

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Москва → Другое Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

Москва → Другое Ищу тебя, подруга💥

Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Москва → Другое Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

Москва → Другое Выпить в приятной компании)

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

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