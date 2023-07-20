Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.

пообщаться

Хочется взять и узнать кого-то и полюбить кого-то и понять, и как в детстве бесцельно дружить и радоваться процессу. И все по классике - разговоры по душам, кружочки в телеграмме ( « смотри какого голубя увидела»), голосовые ни о чем и обо всем, обсуждение теорий заговоров, слёзы на кухне с банкой пива и все все все, мы можем себе позволить говорить о чем угодно и дружить так , будто всегда друг друга знали