Я без понятия, как начать общение, но, вроде, способна на его поддерживание, если речь не о крипте

От пользователя @L_pub

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