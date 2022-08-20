Москва
Больной безумный мир или давайте пообщаемся
пообщаться
Я без понятия, как начать общение, но, вроде, способна на его поддерживание, если речь не о крипте
От пользователя @L_pub
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