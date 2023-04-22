Москва
блошиный рынок в измайловской крепости

фото пользователя Hedgehog
прогуляться, перекусить

Встречаемся в 15.00 и идем бродить по барахолке, после 18.00 идем в Измайловский парк (по погоде посмотрим, но можем взять пледы и настолки)

От пользователя @Hedgehog

1 участник
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