22 мая в ресторане «Truba Bar&Grill» ул. Льва Толстого, 23, корп. 7, стр. 3 В рамках знаменитого Благотворительного проекта Сергея Рублева «ВРЕМЕНА ГОДА» состоится главное мероприятие весны «И СНОВА В СЕРДЦЕ МАЙ!» Это настоящий праздник для любителей вокального искусства. Запланировано выступление оперной дивы Анастасии Шаповаловой, поющей в различных жанрах. А также специально приглашены друзья проекта популярные вокальные исполнители столицы. Для любителей изобразительного искусства будет выставлено несколько картин известного художника пейзажиста Владимира Васильева. Данные картины возможно будет приобрести. Средства пойдут в поддержку Благотворительного Фонда «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица». Продолжительность вечера: 1,5 часа. Стоимость билета : 1500₽ (столики начиная с третьего ряда) и 2000₽( VIP столики первого и второго рядов). Приобрести Билеты и получить необходимую можно: @tatyana_kydryavtseva ——————————————————— Сбор гостей в 19.30 Начало в 20.00.

От пользователя @tati.network

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