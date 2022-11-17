Москва
Благотворительный закрытый вечер

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прогуляться, перекусить

22 мая в ресторане
«Truba Bar&Grill»

ул. Льва Толстого, 23, корп. 7, стр. 3

В рамках знаменитого Благотворительного проекта Сергея Рублева «ВРЕМЕНА ГОДА» состоится главное мероприятие весны
«И СНОВА В СЕРДЦЕ МАЙ!»
Это настоящий праздник для любителей вокального искусства.

Запланировано выступление
оперной дивы Анастасии Шаповаловой, поющей в различных жанрах. А также специально приглашены друзья проекта популярные вокальные исполнители столицы.

Для любителей изобразительного искусства будет выставлено несколько картин известного художника пейзажиста Владимира Васильева. Данные картины возможно будет приобрести. Средства пойдут в поддержку Благотворительного Фонда «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица».
Продолжительность вечера: 1,5 часа.

Стоимость билета : 1500₽ (столики начиная с третьего ряда) и 2000₽( VIP столики первого и второго рядов).

Приобрести Билеты и получить необходимую можно:
@tatyana_kydryavtseva
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Сбор гостей в 19.30
Начало в 20.00.

От пользователя @tati.network

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