Привет! И хорошего настроения! 😀☀️ Ищу партнера в пул 8/9 🎱, девочку или мальчика, no matter. (Русский так себе, for me) Живу в Измайлово, ВАО МСК. Думаю можно сходить на Семеновскую. Там внятный бильрядный клубец «Semenov Club”.

От пользователя @AndreVaoMsk

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