сходить на мероприятие

Привет! И хорошего настроения! 😀☀️

Ищу партнера в пул 8/9 🎱, девочку или мальчика, no matter.

(Русский так себе, for me)

Живу в Измайлово, ВАО МСК. Думаю можно сходить на Семеновскую. Там внятный бильрядный клубец «Semenov Club”.