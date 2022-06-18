Москва
Без разницы куда, главное хорошая компания ❤️
прогуляться, перекусить
От пользователя @Al.se.sh
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡
Москва → Другое
Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту
Москва → Другое
Найти подруг!
Москва → Другое
Устроить так называемую пижамную вечеринку
Москва → Другое
Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)
Москва → Другое
Хола, амигос, комо эстас?)
Москва → Другое
Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга
Москва → Другое
Ищу подруг. Погулять, пообщаться. Юг, юго-запад
Москва → Другое
Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼
Москва → Другое
Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха
Москва → Другое
Ищу компанию и друзей 33+
Москва → Другое
Пообщаться:)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!