Москва
Бесплатный StandUp вечер
Ищу желающих сходить на StandUp концерт
Четверг, 4 мая м. Менделеевская, в 19.00 сбор
Вход свободный
Выступать будут участники проектов на ТВ и Labelcom
Бар «Пивная Культ Туризм»
Заявку нужно подать заранее, чтобы забить места
От пользователя @guseynov
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
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