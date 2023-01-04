Ищу желающих сходить на StandUp концерт Четверг, 4 мая м. Менделеевская, в 19.00 сбор Вход свободный Выступать будут участники проектов на ТВ и Labelcom Бар «Пивная Культ Туризм» Заявку нужно подать заранее, чтобы забить места

От пользователя @guseynov

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