Москва
База отдыха ТРОИЦКОЕ🏄🏽‍♀️🔥🍺🥩

фото пользователя Puzanchik
активный отдых

Купаемся, загораем, катаемся на сёрфе, шашлык🍺, игры и приятная веселая компания!

От пользователя @Puzanchik

3 участника
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