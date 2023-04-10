Москва
База отдыха ТРОИЦКОЕ🏄🏽♀️🔥🍺🥩
активный отдых
Купаемся, загораем, катаемся на сёрфе, шашлык🍺, игры и приятная веселая компания!
От пользователя @Puzanchik
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