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От пользователя @Secret4u

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Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Москва → Другое что тут надо делать

Москва → Другое Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

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