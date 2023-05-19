Москва
Баскетбол 19.05.2023
прогуляться, перекусить
В 18:00 район Лосиноостровский
В 18:00 район Лосиноостровский
Уровень игры - средний, профессиональный
От пользователя @SinDron
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