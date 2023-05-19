От пользователя @SinDron

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Москва → Другое Ищу подругу/друга для ежедневного общения

Москва → Другое Я хочу выпить кофе,пообщаться

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

Москва → Другое Ищу подружек, мне 23 года

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

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