прогуляться, перекусить

От пользователя @Shima

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Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Москва → Другое Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

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