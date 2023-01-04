Москва
Бар на Китай-городе сейчас
прогуляться, перекусить
Айда в бар на Китай-городе прямо сейчашней ночью )
Айда в бар на Китай-городе прямо сейчашней ночью )
(не после вечера, а до утра сегодня, в пятницу)
Барка, клуб Клуб, Зинзивер )
От пользователя @Artemiy
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Прогуляться по Artplay и попить кофе.
Москва → Другое
Ищу друзей для общения онлайн
Москва → Другое
Пообщаться)
Москва → Другое
Женское комьюнити
Москва → Другое
Ищу подругу/друга для ежедневного общения
Москва → Другое
Потестить групповые чаты
Москва → Другое
Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.
Москва → Другое
Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍
Москва → Другое
Попрактикуем английский? What brings you here? 😌
Москва → Другое
Познакомится с новыми симпатичными людьми
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!