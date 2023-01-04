Москва
Бар на Китай-городе сейчас

фото пользователя Artemiy
прогуляться, перекусить

Айда в бар на Китай-городе прямо сейчашней ночью )
(не после вечера, а до утра сегодня, в пятницу)

Барка, клуб Клуб, Зинзивер )

От пользователя @Artemiy

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