От пользователя @SophiyaVirginia

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Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое Выпить винца в баре

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Рина, 25 лет., Москва

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

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