Вступила в клуб Байдарошной, у них есть классные прогулки на 2-3 часа для новичков. Айда сплавляться в пятницу в 18:00, цена 2500р

От пользователя @tigorevna

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