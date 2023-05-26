Москва
Байдарки на 2 часа в Архангельское

фото пользователя tigorevna
прогуляться, перекусить

Вступила в клуб Байдарошной, у них есть классные прогулки на 2-3 часа для новичков. Айда сплавляться в пятницу в 18:00, цена 2500р

От пользователя @tigorevna

2 участника
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